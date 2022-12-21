Популярний український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, про розлучення якого нещодавно заговорили у соцмережах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував фото зі звільненої Харківщини, де зустрівся із місцевими жителями.

На новій фотографії Володимир зобразив себе на тлі величезної юрби людей, серед яких більшість жінок. Виглядає при цьому дуже радісним і мило посміхається. Тим часом, жінки на фото теж весело махають руками в камеру. Зважаючи на все, Вова приїхав до людей на Харківщині з гуманітарною допомогою.

У підписі до публікації Остапчук написав: "У них немає світла, опалення, газу, води чи зв'язку. Але їхнє внутрішнє тепло – це щось неймовірне. Старий Салтов, 19.12, деокупована Харківщина".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого, а деякі порівняли його зі співаком Олегом Винником. Мабуть, це порівняння – відсилка до Винника та його "вовчиці".

"Ти тепер як Винник".

"Молодці!".

"Гарно".

"Наші дорогі харків'яни, тримайтеся".

"Слава Богу, що деяким людям вдалося покинути ці міста та села".

"Вова, ви круті! Дякую Вам за підтримку!".

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