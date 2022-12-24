Популярная украинская ведущая Леся Никитюк сейчас не снимается в привычных юмористичных проектах и не так часто показывает новые фото в сети. Артистка долгое время работала в приюте для пострадавших от российской агрессии, продолжает собирать деньги на помощь ВСУ и рассказывает о своих буднях в Инстаграм.
В этот раз ведущая порадовала беззаботными кадрами из своего спокойного отдыха. Прогуливаясь по магазинах, Леся решила сделать несколько фото в «обновках».
Позируя в горчичной шапке, Никитюк отшутилась: «Вы знали, что мое имя – Тренд?».
После Никитюк показала, как спокойно питается вкусностями фаст-фуда, не придерживаясь строгих диет и ограничивая себя в питании каждый день ради фигуры.
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«Без лишних слов» - делится Леся под новыми кадрами.
Ранее звезда выложила яркое фото и обратилась к украинцам.
Как оказалось, Леся решила задеть важный вопрос безопасности на дорогах. Так, звезда призвала украинцев носить на себе светоотражающие элементы в темное время суток и опубликовала соответствующее фото.
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