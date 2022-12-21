Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 та посіла третє місце, опублікувала у своєму Instagram кадри зі сцени та зробила несподівану заяву. Як виявилося, співачка, яка багато років займається музикою та вже раніше пробувала свої сили на Нацвідборі, запропонувала свою допомогу переможцям.

Як відомо, цьогорічним переможцем став дует TVORCHI, і саме вони представлять Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі. За словами Яни, вона вже розмовляла з продюсером групи та готова прийти на допомогу у підготовці їхнього виступу на сцені міжнародного конкурсу.

"Результат в будь-якому разі був би правильним, адже подивіться скільки крутих нових імен, по-перше, почув український народ, а по-друге, @tvorchi_official дійсно покажуть нашу країну як країну без меж. Якщо хлопцям потрібна буде моя допомога з текстом чи посиленням приспіву — я завжди буду відкрита, про це ми спілкувалися вже з продюсером @tvorchi_official . Тому що всі українські музиканти сьогодні — це частина команди, яка зробить так, щоб українська музика вийшла на світову арену. І в цьому я бачу місію свого життя", - написала Шамаєва у соцмережі.

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