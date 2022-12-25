В ефірі програми Сніданок з 1+1 артист розповів про переписку з президентом та пояснив, чи доречно зараз жартувати над президентом.

"Промова світового рівня. Я дивився не повністю, я потім читав усі тези й весь той посил, який він давав у Конгресі. Я йому написав, що він знову поставив увесь світ на вуха. Він відповів. Написав: „Дякую“. І емодзі", — зізнався Євген Кошовий.

Актор додав, що в різдвяному Вечірньому Кварталі покажуть номер, у якому посміються з президента після його інтерв'ю, де він сказав, «що йому ніхто не готує сніданки», а також після поцілунку Ненсі Пелосі в Конгресі.

«Ми перед військовими жартуємо про правду, розповідаємо особисті історії, які з нами відбулись, коли ми починаючи з 24 лютого почали виїжджати до пацанів на передову. Якщо ми в очі сміємося над ворогом, то ми його просто деморалізуємо. Це ми бачимо по коментарях в соцмережах і з того, що росіяни пишуть під відео з нашими концертами… Але скоро все закінчиться і не буде ніякої русні. Я йду в Новий рік з думками, що у наступному році на нас чекає перемога", — заявив Кошовий та попросив пошвидше звільнити Крим, бо у його дружини Ксенії день народження 18 серпня й у них є плани на Ялту.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів, чому його дружина Ксенія більше не спілкується з родичами, які живуть в окупованій Ялті.

Також Politeka.net писала, що Кошовий розчарувався у власних рідних, які залищаються на окупованій Луганщині.

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