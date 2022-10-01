Юрій Ткач, зірка студії «Квартал 95» та друг Євгена Кошового, прокоментував чутки про те, що актори нібито заздалегідь знали про майбутнє вторгнення.

За словами Ткача, про початок війни здогадувалася його дружина Вікторія, чий брат працює в одній із структур. Саме тому напередодні дружина забрала Юрія з прем'єри кінофільму, і вони вирушили додому.

Юрій Ткач розповів «ЖВЛ», що Віка «витягала» його зі словами «Давай, пішли», а він не розумів, що відбувається

"Вона каже, що війна. А в неї брат працює у певних органах, зателефонував, сказав, що так", - розповів Юрій про той день.

У ніч із 23 на 24 лютого Ткач зателефонував своєму другові та колезі Євгену Кошевому. Нагадаємо, що дочки артистів Ліза та Серафима навчаються в одному класі.

«Зателефонував йому, кажу: "Братане, перепрошую, що я тебе розбудив. Кажуть, що війна". Він каже: "Ткач, йди випий і ляг спати", - поділився спогадами Ткач.

Артист також спростував нав'язливі чутки про те, що артисти «Кварталу» знали, що росія вторгнеться в Україну. Усі новини, за його словами, люди дізнавалися з інтернету.

Додамо, раніше Євген Кошовий розповідав, що, незважаючи на те, що вони із Зеленським друзі, про початок війну він дізнався не від нього, а від одного із «кварталівців».

23 лютого Кошовий брав участь у зйомках нового сезону гумористичного шоу та додому повернувся дуже пізно – близько першої години ночі. За кілька годин йому зателефонував колега по «Кварталу» Степан Казанін, який живе у Комфорт Тауні.

«Він каже: "Що ви не чуєте?" Я говорю: "Та що ми чуємо? Стьопа, ну, випили ми. Ну спи вже, алкашня ти, спи. Він каже: "Ну, не чуєте?" Я говорю: "Все, бувай", - згадував Кошовий.

Слова друга вын сприйняв несерйозно.

А потім зателефонувала дружина Юрія Ткача Вікторія, яка також почула перші вибухи. Незабаром і сам Кошовий почув гуркіт – звуки ППО. Діти та дружина почали кричати від страху, а коли всім вдалося взяти себе хоч трохи в руки, вони поїхали за мамою, яка жила під Борисполем.

Вранці 24 лютого Євген Кошовий написав Зеленському питання: "Що серйозно почалося?" і отримав ствердну відповідь.

Нагадаємо, Євген Кошовий також розповідав, що майже 40 днів після початку повномасштабного військового вторгнення росії він та його родина жили в паркінгу.

Також актор «Квартал 95» розповів, чому його дружина Ксенія більше не спілкується із ріднею з окупованої Ялти.

Крім того, Politeka.net писала, що Євгена Кошового зачіпає критика на його адресу через вручення ордену.