За словами Ткача, про початок війни здогадувалася його дружина Вікторія, чий брат працює в одній із структур. Саме тому напередодні дружина забрала Юрія з прем'єри кінофільму, і вони вирушили додому.
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"Вона каже, що війна. А в неї брат працює у певних органах, зателефонував, сказав, що так", - розповів Юрій про той день.
У ніч із 23 на 24 лютого Ткач зателефонував своєму другові та колезі Євгену Кошевому. Нагадаємо, що дочки артистів Ліза та Серафима навчаються в одному класі.
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«Зателефонував йому, кажу: "Братане, перепрошую, що я тебе розбудив. Кажуть, що війна". Він каже: "Ткач, йди випий і ляг спати", - поділився спогадами Ткач.
Артист також спростував нав'язливі чутки про те, що артисти «Кварталу» знали, що росія вторгнеться в Україну. Усі новини, за його словами, люди дізнавалися з інтернету.
Додамо, раніше Євген Кошовий розповідав, що, незважаючи на те, що вони із Зеленським друзі, про початок війну він дізнався не від нього, а від одного із «кварталівців».
23 лютого Кошовий брав участь у зйомках нового сезону гумористичного шоу та додому повернувся дуже пізно – близько першої години ночі. За кілька годин йому зателефонував колега по «Кварталу» Степан Казанін, який живе у Комфорт Тауні.
«Він каже: "Що ви не чуєте?" Я говорю: "Та що ми чуємо? Стьопа, ну, випили ми. Ну спи вже, алкашня ти, спи. Він каже: "Ну, не чуєте?" Я говорю: "Все, бувай", - згадував Кошовий.
Слова друга вын сприйняв несерйозно.
А потім зателефонувала дружина Юрія Ткача Вікторія, яка також почула перші вибухи. Незабаром і сам Кошовий почув гуркіт – звуки ППО. Діти та дружина почали кричати від страху, а коли всім вдалося взяти себе хоч трохи в руки, вони поїхали за мамою, яка жила під Борисполем.
Вранці 24 лютого Євген Кошовий написав Зеленському питання: "Що серйозно почалося?" і отримав ствердну відповідь.
Нагадаємо, Євген Кошовий також розповідав, що майже 40 днів після початку повномасштабного військового вторгнення росії він та його родина жили в паркінгу.
Також актор «Квартал 95» розповів, чому його дружина Ксенія більше не спілкується із ріднею з окупованої Ялти.
Крім того, Politeka.net писала, що Євгена Кошового зачіпає критика на його адресу через вручення ордену.