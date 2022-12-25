В эфире программы Завтрак с 1+1 артист рассказал о переписке с президентом и объяснил, уместно ли сейчас шутить над президентом.

"Речь мирового уровня. Я смотрел не полностью, я потом читал все тезисы и весь тот посыл, который он давал в Конгрессе. Я ему написал, что он снова поставил весь мир на уши. Он ответил. Написал: "Спасибо". И эмодзи", - признался Евгений Кошевой.

Актер добавил, что в рождественском Вечернем Квартале покажут номер, в котором посмеются над президентом после его интервью, где он сказал, «что ему никто не готовит завтраки», а также после поцелуя Нэнси Пелоси в Конгрессе.

"Мы перед военными шутим о правде, рассказываем личные истории, которые с нами произошли, когда мы, начиная с 24 февраля, начали выезжать к пацанам на передовую. Если мы в глаза смеемся над врагом, то мы его просто деморализуем. Это мы видим по комментариям в соцсетях и по тому, что россияне пишут под видео с нашими концертами… Но скоро все закончится и не будет никакой русни. Я иду в Новый год с мыслями, что в следующем году нас ждет победа", - заявил Кошевой и попросил поскорее освободить Крым, потому что у его жены Ксении день рождения 18 августа и у них есть планы на Ялту.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал, почему его жена Ксения больше не общается с родственниками, живущими в оккупированной Ялте.

Также Politeka.net писала, что Кошевой разочаровался в своих родных, которые остаются на оккупированной Луганщине.

Кроме того, Politeka.net писала, знали ли звезды "Квартал 95" о вторжении россии заранее.