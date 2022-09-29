Дружина актора «Квартал 95» Євгена Кошового не стала виключенням з мільйонів українців, які не змогли достукатися до своїх друзів і близьких, які живуть в росії або в окупованому Криму.

Нагадаємо, Ксенія Кошова народилася і виросла в Ялті. Після окупації Криму всі ці 8 років вона не близько, але спілкувалася із двюрідними сестрами, вітала зі святами та, як їй здавалося, вони розуміли один одного. Але після 24 лютого все кардинально змінилося.

«Поки я перша не написала, ніхто мені не писав і не дзвонив. Я написала, а відповідь була така: "Ми вас дуже любимо, дуже чекаємо в Ялті, приїжджайте обов'язково". Я написала: "Ви що, з глузду з'їхали? Куди приїжджати до Ялти? В нас війна! У нас вбивають дітей, старих". І мовчання», — розповідала Кошова про листування із сестрами.

Ксенію шокувало, що рідні були у них в гостях неодноразово і бачили, як тут живуть на власні очі.

«Усе бачили, які нацисти та фашисти? І після всіх цих текстів, фотографій та відео моя сестра надіслала мені букву Z. І все», – розповідала дружина артиста на реакцію родичів на її фото наслідків військового вторгнення.

Як виявилося, за ці місяці нічого не змінилося – родичі Ксенії так і не захотіли зрозуміти, що насправді коїться в Україні і що російські війська несуть тільки горе і смерть.

Так, Евген Кошовий розповів, що родичів в Криму у його дружини більше нема.

«Важко було сприймати, коли вона сидить в підвалі в бомбосховищі з двома дітьми, з двома мамами і відправляє своїм рідним фото, відео того, що відбувалося тоді в Маріуполі, Бучі, Гостомелі, Ірпені... В перші два тижні з їхньої сторони жодного слова навіть не було написано. А потім написали: «Ой, Ксюшенька, мы вас так любим, приезжайте, мы вас защитим». Та йдіть ви за руським кораблем зі своїм захистом! Ви вже «поосвобождалі» нас достатньо. Потім ще тиждень Ксюша їм щось висилала, а у відповідь їй прислали букву «зет», - розповів актор в інтерв’ю «КП в Україні», додавши, що «все, нема більше в Ялті родичів».

Нагадаємо, Кошового зачепила критика на його адресу через те, що він отримав орден від президента.

Також нагадаємо, що Кошовий нещадно висміяв Арестовича перед військовими.

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