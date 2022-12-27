Так, Михайло Ясинський прокоментував чутки про заробітки зірок на благодійних концертах.
«Чутки – це взагалі національна гра українців. Це про те саме дорослішання, якого нам не вистачає. Але воно відбувається», - зазначив Ясинський в інтерв'ю «Зірковому» .
За його словами, всі концерти, які відбуваються за кордоном, — благодійні, комерційні чи комерційні з благодійною часткою.
«Частину заробітку артисти віддають на потреби ЗСУ, все це зовсім не про гроші. Якщо залишається заплатити музикантам, команді, то буде дуже добре. Я б радив би артистам відмовитися від загальних понять та знайти для себе тему, зруйнований об'єкт і туди спрямовувати гроші чи допомагати конкретному військовому підрозділу», - сказав Ясинський.
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За словами продюсера, бізнесу немає взагалі, заробітків також.
"Я навіть не знаю, коли повернеться щось, що схоже на те, що було", - зазначив продюсер Полякової.
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