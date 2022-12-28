Популярна українська артистка Тіна Кароль розповіла про свої погляди з минулого до вторгнення.

Популярна українська співачка Тіна Кароль продовжує публікувати в Інстаграм та Телеграм кадри, якими привертає увагу. Також артистка намагається показати, як вона змінилася останнім часом та які погляди залишилися незмінними.

«А на вулиці був 2019! Найскладнішим було переконати, що таке шоу можливо, що можна створити таке Різдво. З такими піснями у всіх країн є такі, крім нас. Було Різдво совка. Але ж у нас так багато мелодійних, неймовірних пісень. Україна багата на культуру!» - Поділилася Тіна в інтерв'ю.

Тоді артистка вперше презентувала різдвяне шоу та вразила українців розмахом виступів. Зараз у мережі обговорюють її висловлювання, адже зірка мала рацію:

"Ти красуня; 😥 сумую; Сонце 💜; Які дні були 💔; Найпрекрасніший рік був ❤️; Така гарненька 😍💕; 2019 сумую 😭;

Що є різдвяним гімном цивілізованого світу; Що це було зовсім недавно 🥺; жіноча краса + вроджена мудрість, що надихають знову відкрити;

Ще тоді все знала; Поверніть мене туди 😭; ти така чарівна».

Вона також встигла відзначитись завдяки кільком кадрам, зробленим під час бесід на каналі 1+1.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями в спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.