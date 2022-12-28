Популярная украинская артистка Тина Кароль рассказала о свои взглядах из прошлого, до вторжения.

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает публиковать в Инстаграм и Телеграм кадры, которыми привлекает внимание. Также артистка старается показать, как она изменилась за последнее время и какие взгляды остались неизменными.

«А на улице был 2019 год! Самым сложным было убедить, что такое шоу возможно, что можно создать такое Рождество. С такими песнями, у всех стран есть таким, кроме нас. Было Рождество совка. Но у нас ведь так много мелодичных, невероятных песен. Украина богата на культуру!» - поделилась Тина в интервью.

Тогда артистка впервые презентовала рождественское шоу и впечатлила украинцев размахом выступлений. Сейчас в сети обсуждают ее высказывания, ведь звезда была права:

«Ты красавица; 😥 скучаю; Солнце 💜; Какие дни были 💔; Самый прекрасный год был ❤️; Такая хорошенькая 😍💕; 2019 скучаю 😭;

Что является рождественским гимном цивилизованного мира; Что это было совсем недавно 🥺; женская красота + врожденная мудрость, вдохновляющие заново открыть;

Еще тогда все знала; Верните меня туда 😭; ты такая обаятельная».

Она также успела отличиться благодаря нескольким кадрам, сделанным во время бесед на канале 1+1.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.