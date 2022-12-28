Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист повідомив своїм шанувальникам по всьому світу радісну новину.

Напередодні нового року Макс Барських і його команда оголосили Bestseller Charity World Tour, який стартуватиме вже на початку 2023 року.

"Ми завершуємо останні приготування, аби зовсім скоро поділитися з вами іменами усіх причетних та розкрити деталі шоу. На вас чекатиме абсолютно нова концептуальна програма, нове звучання відомих хітів та презентація англомовного альбому. Ми вирушаємо у велику подорож для того, щоб своєю музикою об’єднати усіх українців, яких розкидала війна по всьому світу, та зібрати ще більше коштів на нашу спільну мету. Це буде один з найбільших турів за 15 років моєї музичної кар’єри та точно найвідвертіший. Деталі згодом", — анонсував співак.

Крім того, Макс Барських повним ходом готується до виходу свого нового англомовного альбому.

"У ньому я зібрав максимально відверті історії - усе те, що переповнює мене сьогодні. Думаю, це буде найбільш зріла моя робота. Вона відповідає віку й усім тим змінам, які відбулися зі мною за останній рік. Я знаю, що ця музика знайде свого слухача та стане для багатьох особистою історією", — зізнається артист.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.