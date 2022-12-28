В этот раз на своей странице в Instagram артист сообщил своим поклонникам по всему миру радостную новость.

В преддверии нового года Макс Барских и его команда объявили Bestseller Charity World Tour, который стартует уже в начале 2023 года.

"Мы завершаем последние приготовления, чтобы совсем скоро поделиться с вами именами всех причастных и раскрыть детали шоу. Вас ждет совершенно новая концептуальная программа, новое звучание известных хитов и презентация англоязычного альбома. Мы отправляемся в большое путешествие для того, чтобы своей музыкой объединить всех украинцев, разбросанных войной по всему миру, и собрать еще больше средств на нашу общую цель. Это будет один из крупнейших туров за 15 лет моей музыкальной карьеры и точно самый откровенный. Детали позже", — анонсировал певец.

Кроме того, Макс Барских полным ходом готовится к выходу своего нового англоязычного альбома.

"В нем я собрал максимально откровенные истории - все то, что переполняет меня сегодня. Думаю, это будет самая зрелая моя работа. Она соответствует возрасту и всем тем изменениям, которые произошли со мной за последний год. Я знаю, что эта музыка найдет своего слушателя и станет для многих личной историей", - признается артист.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.