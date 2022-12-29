Популярна українська співачка Тіна Кароль намагається привернути увагу не лише глянсовими фото, а й домашніми і навіть простими образами. Останнім часом зірка почала показувати особисті моменти у мережі, щоб розкрити себе з іншого боку перед українцями.

На цей раз Тіна поділилася домашнім кадром, позуючи без макіяжу перед камерою під час поїздки, артистка виглядала дуже природно та натурально. Такі образи зірки завжди отримують найбільше відгуку, адже так артистка показує себе поза сценою та справжньою.

«Головне, що справжня; Тіна, хочу, щоб твої очі завжди світилися від щастя, тебе це дуже йде;

Гарненька!❤️; Красуня❤️; Цікаво! А чому вона така щаслива; Як Тіні підходить посмішка❤️; Тіна Кароль просто чудова співачка та жінка».

Також артистка намагається показати, як вона змінилася останнім часом та які погляди залишилися незмінними.

«А на вулиці був 2019! Найскладнішим було переконати, що таке шоу можливо, що можна створити таке Різдво. З такими піснями у всіх країн є такі, крім нас. Було Різдво совка. Але ж у нас так багато мелодійних, неймовірних пісень. Україна багата на культуру!» - Поділилася Тіна в інтерв'ю.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.