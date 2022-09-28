Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль активно путешествует по странам с благотворительными концертами, рассказывает о себе и с недавних пор также ведет Инстаграм. Не забывает Тина высказываться в Телеграме, однако некоторые ее посты вызывают споры.

«Ладно, белый. Но с черным). Бекстейдж всегда живее. Хочу простоты во всех смыслах. Этого не хватает многим глобально и мне в каких-то смыслах. Я работаю над собой! Причина…. деспотическое воспитание. Такова была парадигма в то время.

Это взламывает на корнях. Сегодня чтобы сломать эти капканы в сознании нужно много переосмысливать, а если человек не такой свободолюбивый? Тогда эти капканы навсегда?

Индивидуальность, человек и есть творец, чудо в тебе, ты и есть прогресс и сила вселенной. В каждом дне живи, мечтай и не бойся действовать, мечтай и не думай что ты хочешь многовато» - высказалась Тина.

В сети отреагировали по-разному:

«Ох, вы не представляете как я вас люблю; Пусть бог милует, это именно то, что мне нужно было услышать; каждое слово – в сердце, Тина 💔 благодарю; Спасибо ❤️‍🩹; такой пупсик 🥹🫶🏼; Невероятная❤; я хочу спать и ничего не понимаю; Нам тоже не хватает простоты, поэтому ждем именно такой контент 🥰; что-то совсем непонятное».

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.