Популярная украинская певица Тина Кароль старается привлечь внимание не только глянцевыми фото, но и образами домашними и даже простыми. В последнее время звезда стала показывать личные моменты в сети, чтобы раскрыть себя с другой стороны перед украинцами.

В этот раз Тина поделилась домашним кадром, позируя без макияжа перед камерой во время поездки, артистка выглядела очень естественно и натурально. Такие образы звезды всегда получают больше всего отклика, ведь так артистка показывает себя вне сцены и настоящей.

«Главное что настоящая; Тина, хочу чтобы твои глаза всегда светились от счастья, тебя это очень идет;

Хорошенькая!❤️; Красотка❤️; Любопытно!!! А почему она так счастлива; Как Тине подходит улыбка❤️; Тина Кароль просто замечательная певица и женщина».

Также артистка старается показать, как она изменилась за последнее время и какие взгляды остались неизменными.

«А на улице был 2019 год! Самым сложным было убедить, что такое шоу возможно, что можно создать такое Рождество. С такими песнями, у всех стран есть таким, кроме нас. Было Рождество совка. Но у нас ведь так много мелодичных, невероятных песен. Украина богата на культуру!» - поделилась Тина в интервью.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.