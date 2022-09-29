Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль сейчас ездит заграницей и рассказывает о себе, удивляет образами и старается поддержать нуждающихся украинцев. Артистка также стала больше общаться с фанатами и делится своими замечаниями в Инстаграм и Телеграм.
Некоторые кадры с Тиной впечатляют ее поклонников. В спортивных брюках-клеш и нюдовом топе с платочком Кароль решила хвастнуть несколькими незамысловатыми движениями после тренировки.
В спортзале Тина уверенно позировала перед камерой и показаал себя с новой стороны:
«Ваууу ❤️ Люблю ❤; Пусь, звук включить забыла; Так похудела😱; И без звука🥲; Игра узнай песню по губам 😂❤️; Песня So crazy 😍; Богиня😍🔥; Какая ; дайте Тине что-нибудь поесть 🥺😍 фигура 😶; Тин, ну это вау!; Что-то не законное))); нужно больше кушать☺️; Угадай мелодию😜; Худышка😍» - пишут в сети.
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Ранее звезда даже озадачила публику высказываниями:
"Хочу простоты во всех смыслах. Этого не хватает многим глобально и мне в каких-то смыслах. Я работаю над собой! Причина…. деспотическое воспитание. Такова была парадигма в то время.
Это взламывает на корнях. Сегодня чтобы сломать эти капканы в сознании нужно много переосмысливать, а если человек не такой свободолюбивый? Тогда эти капканы навсегда?".
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.