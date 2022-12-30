Напередодні нового року Макс Барських і його команда оголосили про світовий тур, який стартуватиме вже на початку 2023 року. Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист повідомив своїм шанувальникам, де та коли відбудуться перші концерти, та захопив відеоанонсом.

"Bestseller World Tour 2023 ми почнемо в Казахстані. Ми презентуємо шоу відразу у двох містах — Астані та Алмати. Впевнений, це будуть унікальні концерти. Завжди зворушливо починати з нових шоу. Але я пам’ятаю наскільки гарячий глядач в Казахстані, тому моє хвилювання приємне. Буду радий виступити перед вами з улюбленими піснями та презентувати новий альбом. Ви будете першими глядачами й слухачами. До зустрічі, Астана! До зустрічі, Алмати! Я привезу вам частинку України та свою музику!", — пише співак.

У Казахстані Макс Барських виступить 15 та 17 березня. Дати та локації наступних концертів поки що не розкриваються.

Шанувальники в коментарях підтримали артиста:

"Нарешті, моя мрія збулася 😍";

"Надіюсь, росіян на концерт пускати не будуть, вони не заслуговують😁";

"Успіхів тобі і твоїй команді ✨ Будемо чекати на вас і в Україні".

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.