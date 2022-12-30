В преддверии нового года Макс Барских и его команда объявили о мировом туре, который стартует уже в начале 2023 года. В этот раз на своей странице в Instagram артист сообщил своим поклонникам, где и когда состоятся первые концерты, и увлек видеоанонсом.
"Bestseller World Tour 2023 мы начнем в Казахстане. Мы презентуем шоу сразу в двух городах — Астане и Алматы. Уверен, это будут уникальные концерты. Всегда трогательно начинать с новых шоу. Но я помню, насколько горячий зритель в Казахстане, поэтому мое волнение приятно. Буду рад выступить перед вами с любимыми песнями и презентовать новый альбом. Вы будете первыми зрителями и слушателями. До встречи, Астана! До встречи, Алматы! Я привезу вам часть Украины и свою музыку!", — пишет певец.
В Казахстане Макс Барских выступит 15 и 17 марта. Даты и локации следующих концертов пока не раскрываются.
Поклонники в комментариях поддержали артиста:
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"Наконец-то, моя мечта сбылась 😍";
"Надеюсь, россиян на концерт пускать не будут, они не заслуживают 😁";
"Успехов тебе и твоей команде ✨ Будем ждать вас и в Украине".
Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.
Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.