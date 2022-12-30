Популярна українська співачка Тіна Кароль уперше за довгий час похвалилася новим чином у новій зйомці. Для фотосесії артистка використовувала чорно-червоні тони та вбрання з акуратним вирізом.

Так, цього разу Тіна Кароль в Інстаграм розмістила знімки, на яких знята в різних позах у чорній сукні на червоному тлі.

«Червоне – то любов, а чорне – то журба» - написала Тина под подборкой кадров.

У мережі почали відповідати на представлені фото:

«Це вау! Але відразу згадується – блакитне – це кохання, а жовте – це життя!; ніколи не перестану захоплюватися! ♥;

Я забула як дихати 🔥; Нарешті, що змінили яскраво червону помаду "клоунські губи" цей стиль вам підходить, мабуть відбулися якісь внутрішні зміни.

Навіть із таким мейком показали ніжність... Як ви так умієте?; Фотографію браво! Без жодних зайвих еротизмів показати всю вашу внутрішню розкутість... 👏;

З кожним роком тільки розквітаєте ❤️; Це пожежа 🔥 Неймовірно красива ❤️».

Також артистка намагається показати, як вона змінилася останнім часом та які погляди залишилися незмінними.

«А на вулиці був 2019! Найскладнішим було переконати, що таке шоу можливо, що можна створити таке Різдво», - поділилася Тіна в інтерв'ю.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями в спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.