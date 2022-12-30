Популярная украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время похвалилась новым образом в новой съемке. Для фотосессии артистка использовала черно-алые тона и наряд с аккуратным вырезом.

Так, в этот раз Тина Кароль в Инстаграм разместила снимки, на которых запечатлена в разных позах в черном платье на красном фоне.

«Червоне – то любов, а чорне – то журба» - написала Тина под подборкой кадров.

В сети принялись отвечать на представленные фото:

«Это вау!!! Но сразу вспоминается - голубое - это любовь, а желтое - это жизнь!; никогда не перестану восхищаться! ♥;

Я забыла как дышать🔥; Наконец, сменившие ярко красную помаду "клоунские губы" этот стиль вам подходит, видимо произошли какие-то внутренние изменения.

Даже с таким мейком показали нежность... Как вы так умеете?; Фотографию браво! Без всяких лишних эротизмов показать всю вашу внутреннюю раскрепощенность... 👏;

С каждым годом только расцветаете ❤️; Это пожар🔥 Невероятно красивый❤️».

Также артистка старается показать, как она изменилась за последнее время и какие взгляды остались неизменными.

«А на улице был 2019 год! Самым сложным было убедить, что такое шоу возможно, что можно создать такое Рождество» - поделилась Тина в интервью.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.