Популярна співачка Тіна Кароль нещодавно розповіла, чому відразу не поїхала до Великобританії до сина і чому на концерті там не приїхала до дитини після. Артистка також після виступу розкрила деталі щодо особистого життя.

В Інстаграм сама Кароль поділилася цікавим уривком з концерту, привертаючи увагу до свого елегантного образу з чорною сукнею.

"Прийшли своїх 5 перших нинішніх смайлів" - несподівано написала Кароль.

У мережі почали ділитися смайлами, як просила артистка, але й звернули увагу на те, як вона виглядає, а також зробили пару компліментів:

«Тина – ви наша гордість! Ви голос нашої країни. Неймовірна жінка 😍; Люблю цю пісню скільки разів не чую стільки разів плачу;

Кілька років тому Ви співали російською і писали російською ще недавно ... Потім щось раптом змінилося ... Голос шикарний ... Вибач Господи ... бачимо ...

Цей голос незрівнянний 😍; Мирне небо над головою 🫶🇺🇦👼; Тіно, що не можеш співати інших пісень? Навіщо постійно співати дуетну пісню? Неповторна».

Раніше Тіна Кароль в Інстаграм розмістила знімки, на яких знята в різних позах у чорній сукні на червоному тлі.

«Червоне – то любов, а чорне – то журба» - написала Тина под подборкой кадров.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями в спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.