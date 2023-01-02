Популярна співачка Тіна Кароль нещодавно розповіла, чому відразу не поїхала до Великобританії до сина і чому на концерті там не приїхала до дитини після. Артистка також після виступу розкрила деталі щодо особистого життя.
В Інстаграм сама Кароль поділилася цікавим уривком з концерту, привертаючи увагу до свого елегантного образу з чорною сукнею.
"Прийшли своїх 5 перших нинішніх смайлів" - несподівано написала Кароль.
У мережі почали ділитися смайлами, як просила артистка, але й звернули увагу на те, як вона виглядає, а також зробили пару компліментів:
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Щомісячні виплати: запрацював важливий закон, хто тепер має право на 13 та 20 тисяч гривень
"Нічого святого": Лорак після новорічного обстрілу раптово згадала про брата і заговорила українською
Звичайні поляки допомогли українцям значно більше, ніж уряд Польщі: підраховано цифри
Тарифи, пенсії, податки, соцвиплати: що зміниться для українців уже з 1 січня
«Тина – ви наша гордість! Ви голос нашої країни. Неймовірна жінка 😍; Люблю цю пісню скільки разів не чую стільки разів плачу;
Кілька років тому Ви співали російською і писали російською ще недавно ... Потім щось раптом змінилося ... Голос шикарний ... Вибач Господи ... бачимо ...
Цей голос незрівнянний 😍; Мирне небо над головою 🫶🇺🇦👼; Тіно, що не можеш співати інших пісень? Навіщо постійно співати дуетну пісню? Неповторна».
Раніше Тіна Кароль в Інстаграм розмістила знімки, на яких знята в різних позах у чорній сукні на червоному тлі.
«Червоне – то любов, а чорне – то журба» - написала Тина под подборкой кадров.
Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями в спортзалі під загадкову пісню.
Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.