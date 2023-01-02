Популярная певица Тина Кароль недавно рассказала, почему сразу не поехала в Великобританию к сыну и почему на концерте там же не приехала к ребенку после. Артистка также после выступления раскрыла детали, касающиеся личной жизни.

В Инстаграм сама Кароль поделилась интересным отрывком с концерта, привлекая внимание к своему элегантному образу с черным платьем.

«Пришли своих 5 первых нынешних смайлов» - неожиданно написала Кароль.

В сети принялись делиться смайлами, как просила артистка, но и обратили внимание на то, как она выглядит, а также сделали пару комплиментов:

«Тина – вы наша гордость! Вы голос нашей страны. Невероятная женщина😍; Обожаю эту песню сколько раз не слышу столько раз плачу;

Несколько лет назад Вы пели по-русски и писали по-русски еще недавно… Потом что-то вдруг изменилось… Голос шикарный… Прости Господи…видим…

Этот голос бесподобен 😍; Мирное небо над головой 🫶🇺🇦👼; Тин, что не можешь петь другие песни? Зачем постоянно петь дуэтную песню?; Неповторимая».

Ранее Тина Кароль в Инстаграм разместила снимки, на которых запечатлена в разных позах в черном платье на красном фоне.

«Червоне – то любов, а чорне – то журба» - написала Тина под подборкой кадров.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.