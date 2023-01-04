Внучка Софії Ротару модель Соня Євдокименко в Лос-Анджелесі показала, як відпочиває зі своїм улюбленцем.

21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Наразі Соня перебуває в Лос-Анджелесі і вже встигла влаштувати там ефектну фотосесію зі своїм песиком Джиммі. Цього разу Євдокименко поділилася ефектними кадрами, на яких позує в легкому білому костюмчику, доповнивши образ капцями та блакитним светром. У сторіс вона показала також декілька фото зі своїм улюбленцем.

"М'який день 🤍", — лаконічно підписала світлину модель.

Шанувальники в коментарях підтримали Соню та засипали її компліментами:

"Красиво дуже";

"Як завжди шикарна 🤩💗".

Оцінило в коментарях та просто лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і бабуся Софія Ротару, і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.