Як пише Politeka.net , Софія Ротару – успішна українська співачка. Зірка має внучку Соню Євдокименко, яка живе і навчається в США. 21-річна красуня робить перші кроки у модельному бізнесі та постійно радує фанатів яскравими кадрами в Інстаграм.
А цього разу Соня з'явилася у блискучому образі. Зірка стояла на тлі Лос-Анджелеса, вражаючи виглядом.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Чудово", "Оглушливо", "Дивлячись на таку красуню, як ти, я переконуюсь, що природа - найкращий художник і скульптор", "Досі не можу пройти повз це прекрасне мальовниче місце!", "Сонечка, там, на висоті Твій вигляд блискучий є уособлення іншого світу, світу Твого, зовсім іншого світу без воєн, плачу і образ. Будь щаслива ангел мій".
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Нагадаємо, онука Ротару пофасонила у яскравому літньому костюмчику.
А ще Politeka писала, що внучка Ротару вразила навіть рідних новим чином у Лос-Анджелесі .
Також Politeka повідомляла, що онука Ротару в блискучому образі затьмарила краєвид на Лос-Анджелес, бабуся оцінила