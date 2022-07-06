Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала яскравий образ під час фотосесії на тлі Лос-Анджелеса.

Як пише Politeka.net , Софія Ротару – успішна українська співачка. Зірка має внучку Соню Євдокименко, яка живе і навчається в США. 21-річна красуня робить перші кроки у модельному бізнесі та постійно радує фанатів яскравими кадрами в Інстаграм.

А цього разу Соня з'явилася у блискучому образі. Зірка стояла на тлі Лос-Анджелеса, вражаючи виглядом.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Чудово", "Оглушливо", "Дивлячись на таку красуню, як ти, я переконуюсь, що природа - найкращий художник і скульптор", "Досі не можу пройти повз це прекрасне мальовниче місце!", "Сонечка, там, на висоті Твій вигляд блискучий є уособлення іншого світу, світу Твого, зовсім іншого світу без воєн, плачу і образ. Будь щаслива ангел мій".

Нагадаємо, онука Ротару пофасонила у яскравому літньому костюмчику.

А ще Politeka писала, що внучка Ротару вразила навіть рідних новим чином у Лос-Анджелесі .

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