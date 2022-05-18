Як пише Politeka.net, Софія Ротару - знаменита українська співачка, яка отримала нещодавно звання Національної легенди України. У зірки є єдиний син-Руслан Євдокименко, який після початку війни намагався з сином Анатолієм нелегально покинути Україну, перетинаючи кордон з Молдовою.



У Руслана також є дочка Соня, яка живе і навчається в Нью-Йорку, США. 20-річна красуня активно розвиває свій блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу показала, як насолоджується відпочинком в Малібу, штат Каліфорнія, США.

"Про минулу ніч. Місячне затемнення", - написала Соня під кадром.

На нових сторіс Соня була в своїх улюблених окулярах з білою оправою, леопардових штанях і купальнику на мотузочках. Зірка поділилася парою фото, а також видом на нічний океан.

Нагадаємо, внучка Ротару заговорила про родичів, які залишилися в Україні

А ще Politeka повідомляла, що внучка Ротару дозволила зазирнути до себе в спальню, фото

Також Politeka писала, що внучка Ротару нарвалася на критику через нову фотосесію



