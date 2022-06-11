Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко - дочка Руслана Євдокименка, єдиного сина легенди української естради Софії Ротару. Дівчині 21 рік і вона живе і вчиться в Нью-Йорку, а на літо вирішила перебратися в Лос-Анджелес, де її запросили на роботу. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
А в цей раз вирішила показати, як насолоджується відпочинком в Беверлі Хіллс.
На кадрах можна побачити Соню в якомусь закладі. Красуня одягла сукню-піджак, вражаючи виглядом.
А на другому фото можна побачити її нареченого - Дениса Жаданова, який є успішним бізнесменом. Він сидів за столиком разом з Сонею і пара вирішувала, що буде замовляти. Варто відзначити, що Денис настільки успішний, що потрапив в один з рейтингів журналу Форбс.
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А ще Politeka писала, що внучка Ротару показала розкішну сукню, з якою об'їздила весь світ
Також Politeka повідомляла, що Софія Ротару звернулася до своєї внучки, якій довелося покинути Нью-Йорк