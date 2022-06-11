Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як проводить час в Лос-Анджелесі зі своїм нареченим, поділившись кадрами в своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко - дочка Руслана Євдокименка, єдиного сина легенди української естради Софії Ротару. Дівчині 21 рік і вона живе і вчиться в Нью-Йорку, а на літо вирішила перебратися в Лос-Анджелес, де її запросили на роботу. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А в цей раз вирішила показати, як насолоджується відпочинком в Беверлі Хіллс.

На кадрах можна побачити Соню в якомусь закладі. Красуня одягла сукню-піджак, вражаючи виглядом.

А на другому фото можна побачити її нареченого - Дениса Жаданова, який є успішним бізнесменом. Він сидів за столиком разом з Сонею і пара вирішувала, що буде замовляти. Варто відзначити, що Денис настільки успішний, що потрапив в один з рейтингів журналу Форбс.

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