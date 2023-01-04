Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист показав кадри зі свого концерту в Києві, який відбувся напередодні Нового року. На відео потрапила дівчина, яка зі сльозами на очах підспівувала "Чекай мене".

"На третій день нового року переглядаю відео з новорічного концерту в Києві й знову відчуваю емоції того моменту. Мабуть, я ніколи не відчував такого єднання і взаємозв’язку зі своїми прихильниками, як 30 грудня. А ще декілька місяців назад я щиро міркував над завершенням будь-яких концертів і роздумував над тим, чим я міг би займатися окрім музики. Сьогодні завдяки вашим очам, голосам та оплескам я чітко розумію значення свого покликання. Те, що ми переживаємо разом, неможливо заглушити сиренами та закидати шахідами, ми продовжуємо жити та даємо волю почуттям: ми плачемо, сміємося та віддаємо танцю увесь свій стрес", — пише Макс Барських.

Наступні кілька місяців співак планує з головою пірнути в роботу над завершенням нового англомовного альбому, над яким працює з колегами в трьох країнах. Разом з тим, Макс Барських разом із великою командою буде створювати нове шоу - Bestseller Charity World Tour 2023.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.