В этот раз на своей странице в Instagram артист показал кадры со своего концерта в Киеве, который состоялся в канун Нового года. На видео попала девушка, которая со слезами на глазах подпевала "Чекай мене".

"На третий день нового года просматриваю видео с новогоднего концерта в Киеве и снова испытываю эмоции того момента. Пожалуй, я никогда не испытывал такого единения и взаимосвязи со своими поклонниками, как 30 декабря. А еще несколько месяцев назад я искренне размышлял над завершением любых концертов и размышлял над тем, чем я мог бы заниматься кроме музыки. Сегодня благодаря вашим глазам, голосам и аплодисментам я четко понимаю значение своего призвания. То, что мы переживаем вместе, невозможно заглушить сиренами и забросать шахидами, мы продолжаем жить и даем волю чувствам: мы плачем, смеемся и отдаем танцу весь свой стресс", — пишет Макс Барских.

Следующие несколько месяцев певец планирует с головой нырнуть в работу по завершению нового англоязычного альбома, над которым работает с коллегами в трех странах. Вместе с тем, Макс Барских вместе с большой командой будет создавать новое шоу – Bestseller Charity World Tour 2023.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.