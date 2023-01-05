Зірки "Квартал 95" представили пародію на голову ГУР Кирила Буданова, після чого Євген Кошовий нарвався на критику.

Напередодні, 4 січня, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відсвяткував свій день народження. Йому виповнилося 37 років. Із цієї нагоди учасники "Квартал 95" поділилися пародією на начальника ГУР.

Євген Кошовий анонсував виступ, а Юрій Великий виконав роль Буданова. Актор розіграв сценку, нібито головний розвідник прийшов до своїх дружини та сина в костюмі Святого Миколая, але вдома продовжував поводитися так само, як на роботі.

"Останні півроку всі цитують прогнози та передбачування керівника розвідки Кирила Буданова, в якого сьогодні, до речі, День Народження! Вітаємо гуру ГУРу!;)"., — написали під відео на офіційній сторінці "Квартал 95" в Instagram.

Але українців у коментарях до публікації найбільше вразила не пародія Юрія Великого на Буданова, а розповнілий Євген Кошовий. Гумориста жорстко розкритикували за зовнішній вигляд:

"Ну і харя";

"Женя, твоя морда скоро репне";

"З кожним днем війни мордяка ще більше стає".

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів, чому його дружина Ксенія більше не спілкується з родичами, які живуть в окупованій Ялті.

Також Politeka.net писала, що Кошовий розчарувався у власних рідних, які залищаються на окупованій Луганщині.

Крім того, Politeka.net писала, чи знали зірки "Квартал 95" про вторгнення росії заздалегідь.