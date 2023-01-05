Звезды "Квартал 95" представили пародию на главу ГУР Кирилла Буданова, после чего Евгений Кошевой нарвался на критику.

Накануне, 4 января, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 37 лет. По этому случаю участники "Квартал 95" поделились пародией на начальника ГУР.

Евгений Кошевой анонсировал выступление, а Юрий Великий исполнил роль Буданова. Актер разыграл сценку, якобы главный разведчик пришел к своей жене и сыну в костюме Святого Николая, но дома продолжал вести себя так же, как на работе.

"Последние полгода все цитируют прогнозы и предсказания руководителя разведки Кирилла Буданова, у которого сегодня, кстати, День Рождения! Поздравляем гуру ГУРа!;)", - написали под видео на официальной странице "Квартал 95" в Instagram.

Но украинцев в комментариях к публикации больше всего поразила не пародия Юрия Великого на Буданова, а располневший Евгений Кошевой. Юмориста жестко раскритиковали за внешний вид:

"Ну и харя";

"Женя, твоя морда скоро треснет";

"С каждым днем ​​войны мордяка еще больше становится".

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал, почему его жена Ксения больше не общается с родственниками, живущими в оккупированной Ялте.

Также Politeka.net писала, что Кошевой разочаровался в своих родных, которые остаются на оккупированной Луганщине.

Кроме того, Politeka.net писала, знали ли звезды "Квартал 95" о вторжении россии заранее.