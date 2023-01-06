Співак та актор натякнув, що вже скоро Сердючку з мамою знову можна буде побачити на сцені, пише Politeka.net.
«Згадали atlasweekend 2017 року і зрозуміли, як ми за вами скучили. Нові анонси незабаром! Так @mticket.global? #tbt», - написав артист на офіційній сторінці Сердючки в Інстаграм, опублікувавши також фото з виступу, який відбувся ще задовго до початку і пандемії, і повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Знімки розбурхали спогади тих фанів, які були на виступі і дали привід для запитань, коли ж відбудуться наступні.
«Чекаємо!», «О Божееее хочуууууу дужеееее. Мені здається що мілліон концертів буде недостатньо», «Скучили ми за Таврійськими іграми!», «Пам'ятаю цей вечір, він був неймовірний!!», «Коли побачимось?», - коментують українці.
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Також користувачі соцмереж висловили впевненість, що саме любов людей – найкраща нагорода для артистів, а не статуетки премій:
«Найкраща нагорода для артиста - це любов глядачів!
Ніякі грамофони рф не замінять цього! А скільки гнид не розуміє цього! Так, Повалій?".
Нагадаємо, що запроданка Повалій у новорічну ніч, коли на українські міста летіли російські ракети і дрони-камікадзе, розважала росіян піснею «Червона рута».
Також повідомлялось, що Максим Галкін дав вражаючий урок путіністу Газманову і Валерію Меладзе.
Крім того, Politeka.net писала, що в центрі Москви влаштували дивне свято під Сердючку.