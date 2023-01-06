Як пише Politeka.net , Соня Хлябич - відома у минулому співачка, яка у 2022 році вирішила завершити кар'єру. Також Соня є племінницею легенди української естради Софії Ротару. Не забуває Хлябич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка зробила репост у свої сторис публікації, як виглядала 2 роки тому, коли займалася музикою.
"Друзі! Вітаю всіх з Різдвом! Бажаю миру, злагоди, щастя, міцного здоров'я кожній родині! Смачній куті", - написала племінниця Ротару.
Фанати, включаючи чоловіка прими-балерини Катерини Кухар Олександра Стоянова, поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:
"Вишиванка, як Іванка, гарна";
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"Яскраве сонечко! Щоб у тебе було все в порядку і гармонії, і в здоров'ї. Уклін усім рідним Ротару;
"Взаємно, веселої коляди".
Нагадаємо, племінниця Ротару вразила легендарну родичку рідкісним природним явищем .
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