Племянница Софии Ротару Соня Хлябич показала, как выглядела до завершения карьеры, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Соня Хлябич - известная в прошлом певица, которая в 2022 году решила завершить карьеру. Также Соня является племянницей легенды украинской эстрады Софии Ротару. Не забывает Хлябич и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда сделала репост в свои сторис публикации, как выглядела 2 года назад, когда еще занималась музыкой.

"Друзья! Поздравляю всех с Рождеством! Желаю мира, согласия, счастья, крепкого здоровья каждой семье! Вкусной кутьи", - написала племянница Ротару.

Фанаты, включая мужа примы-балерины Екатерины Кухар Александра Стоянова, поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Вышиванка, как Иванка, красивая";

"Яркое солнышко! Чтобы у тебя было все в порядке и гармонии, и в здравии. Поклон всем родным Ротару;

"Взаимно, веселой коляды".

Напомним, племянница Ротару впечатлила легендарную родственницу редким природным явлением

Также Politeka сообщала, что племянница Ротару в мини заворожила видом даже легендарную тетушку

А еще Politeka писала, что "Обновленная" племянница Софии Ротару в экстра-мини потрясла видом на прогулке в Киеве