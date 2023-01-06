Как пишет Politeka.net, Соня Хлябич - известная в прошлом певица, которая в 2022 году решила завершить карьеру. Также Соня является племянницей легенды украинской эстрады Софии Ротару. Не забывает Хлябич и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда сделала репост в свои сторис публикации, как выглядела 2 года назад, когда еще занималась музыкой.
"Друзья! Поздравляю всех с Рождеством! Желаю мира, согласия, счастья, крепкого здоровья каждой семье! Вкусной кутьи", - написала племянница Ротару.
Фанаты, включая мужа примы-балерины Екатерины Кухар Александра Стоянова, поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Вышиванка, как Иванка, красивая";
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Мобики деморализованы: у ВСУ новые успехи, появились подробности с передовой
Погода резко ухудшится, морозы не помилуют: сделано срочное предупреждение
Тела нашли возле авто: трагедией закончились поиски ребенка и отца
"Как хватает совести": Кухар из "Танців з зірками" показала развлечения с детьми и взбесила украинцев
"Яркое солнышко! Чтобы у тебя было все в порядке и гармонии, и в здравии. Поклон всем родным Ротару;
"Взаимно, веселой коляды".
Напомним, племянница Ротару впечатлила легендарную родственницу редким природным явлением
Также Politeka сообщала, что племянница Ротару в мини заворожила видом даже легендарную тетушку
А еще Politeka писала, что "Обновленная" племянница Софии Ротару в экстра-мини потрясла видом на прогулке в Киеве