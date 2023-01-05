Как пишет Politeka.net, Соня Хлябыч - бывшая украинская певица, которая является племянницей легендарной артистки Софии Ротару. Звезда строила музыкальную карьеру, но в прошлом году решила отойти от дел. Не забывает Соня и об Инстаграм, где активно ведет блог, делясь с фанатами всем интересным. А в этот раз племянница Ротару поделилась фото, где показала удивительное природное явление.
"Впервые сегодня видела такое явление.
Кто знает, что такое?", - спросила Соня, обращаясь к фанатам.
Стоит отметить, что на фото было лунное гало, которое имело форму кольца вокруг спутника Земли.
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Фанаты, включая легендарную родственницу, поставили лайки и написали комментарии:
"Месячное гало";
"Это лунное гало, я видел только солнечное)";
"Такое самое явление было весной";
"Ореол святости над Украиной";
"Вау, эо они".
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