Макс Барських цього разу заговорив до Інстаграма, як змінить частину свого виступу і які пісні йому хотілося б співати для фанатів. Розмірковуючи над тим, які треки виконувати на концерті, він вирішив, що пісня – це насамперед емоція та моменти, які з нею асоціюються.

«Перше побачення, перший концерт, шалена ніч у відриві… Це частина нашого мирного життя і ніхто не може вкрасти в нас ці моменти. Є музика нашого сьогодення, є музика нашого минулого, а є концерт як машина часу, що дозволяє нам з вами відчувати емоції знову і знову. Дякую, що співаєте разом зі мною! – написав Барських.

У мережі висловили свою думку:

«Багато твоїх пісень - це вже класика, на всі часи)❤️; Дякую тобі за емоції, Максе!;

Класно підписано про машину часу. Не дивлячись на страхи реальності, що відбувається; Все нормально, і пісні хороші, тільки ти проти росії, а співаєш російською мовою 🔥

Твоя музика дарує незабутні відчуття та прекрасні емоції, вона гріє наші серця; І всі пісні російською мовою звучать крутіше, ніж українською, ви згодні?».

Раніше, напередодні нового року Макс Барських та його команда оголосили про світовий тур, який стартує вже на початку 2023 року. Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист повідомив своїх шанувальників, де і коли відбудуться перші концерти, та захопив відеоанонсом.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.