Макс Барских в этот раз заговорил в Инстаграм, как изменит часть своего выступления и какие песни бы ему хотелось петь для фанатов. Размышляя над тем, какие треки исполнять на концерте, он решил, что песня – это прежде всего эмоция и моменты, которые с ней ассоциируются.

«Первое свидание, первый концерт, безумная ночь в отрыве… Это часть нашей мирной жизни и никто не в состоянии украсть у нас эти моменты. Есть музыка нашего настоящего, есть музыка нашего прошлого, а есть концерт, как машина времени, позволяющая нам с вами испытывать эмоции снова и снова. Спасибо, что поете вместе со мной!» - написал Барских.

В сети выразили сое мнение:

«Многие твои песни - это уже классика, на все времена)❤️; Благодарю тебя за эмоции, Макс!;

Классно подписано о машине времени. Не смотря на ужасы происходящей реальности; Все нормально, и песни хорошие, только ты против россии, а поешь на русском языке 🔥

Твоя музыка дарит незабываемые ощущения и прекрасные эмоции, она греет наши сердца; И все песни на русском языке звучат круче чем на украинском, вы согласны?».

Ранее, в преддверии нового года Макс Барских и его команда объявили о мировом туре, который стартует уже в начале 2023 года. В этот раз на своей странице в Instagram артист сообщил своим поклонникам, где и когда состоятся первые концерты, и увлек видеоанонсом.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.