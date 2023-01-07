Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко, показала своїх батьків та розповіла про родинну традицію.

"Ще з юнацьких років в мене з'явилася традиція — святкувати Новий Рік десь в іншому місті або місці, а на Різдво обов'язково повертатися до батьків. Мені хотілося, щоб це стало назавжди сімейним та традиційним святом. Я завжди зустрічала Новий Рік з друзями в різних компаніях, навіть за кордоном, а от на Різдво завжди поверталась в батьківський дім. Я дуже рада, що в мене є така традиція і я б хотіла, щоб ця традиція збереглася — традиція готувати певні страви, традиція збиратися разом, зустрічати першу вечірню зорю, їсти мамину кутю, слухати батькові історії про кота і проводити душевно час", — зізнається Alyona Alyona.

Артистка додала, що цей рік змінив нас усіх. В багатьох людей змінився склад сім'ї, в когось вона стала більшою, а в когось, на жаль, меншою.

"Але я хочу побажати всім, щоб при будь-яких обставинах сімейне тепло і затишний сімейний вогонь завжди був з вами і з року в рік передавався від старшого покоління до молодшого. Всіх вітаю з Різдвом Христовим", — наголосила Альона Альона.

Нагадаємо, що Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona чесно зізналася, від чого вона страждає.

Також Politeka писала, що Alyona Alyona переписала свій хіт після обстрілу, закликавши викинути росію з життя.