В этот раз на своей странице в Instagram артистка, настоящее имя которой Елена Савраненко, показала своих родителей и рассказала о семейной традиции.

"Еще с юношеских лет у меня появилась традиция - праздновать Новый Год где-то в другом городе или месте, а на Рождество обязательно возвращаться к родителям. Мне хотелось, чтобы это стало навсегда семейным и традиционным праздником. Я всегда встречала Новый Год с друзьями в разных компаниях, даже за границей, а вот на Рождество всегда возвращалась в родительский дом. Я очень рада, что у меня есть такая традиция и я бы хотела, чтобы эта традиция сохранилась — традиция готовить определенные блюда, традиция собираться вместе, встречать первую вечернюю звезду, есть мамину кутью, слушать отцовские истории о коте и проводить душевно время", — признается Alyona Alyona.

Артистка добавила, что этот год bpменил нас всех. У многих людей изменился состав семьи, у кого-nj она стала больше, а у кого, к сожалению, меньше.

"Но я хочу пожелать всем, чтобы при любых обстоятельствах семейное тепло и уютный семейный огонь всегда был с вами и из года в год передавался от старшего поколения к младшему. Всех поздравляю с Рождеством", - подчеркнула Алена Алена.

Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.