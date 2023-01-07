На своїй сторінці в Instagram онук легендарного Богдана Ступки розмістив відео, в якому він на кабріолеті катається нічним містом.

Минулого року стало відомо, що Дмитро та його дружина Поліна Логунова розлучаються. Згодом Логунова розсекретила, що виходить заміж за американця. Ступка ж про нові стосунки поки не говорить, але в новому відео захотів продемонствувати, який він ловелас: поки актор сидить за кермом, поруч із ним жінка, обличчя якої не видно, ефектно витягнула ніжки.

Українців обурила така поведінка відомого актора. Під публікацією залишили багато негативних коментарів, на які Дмитро Ступка почав відповідати з матюками та образами, а також видаляти їх. Він також додав, що виїхав з України ще 8 вересня 2021 року, тому "ніхто нікуди не тікав".

"Людина без честі і совісті!";

"Ганьба. В сім'ї не без "Дмитра". Повага до даної персони просто впала. На фоні подій в Україні ось це....";

"Топ контент для різдвяного вечора! Так тримай 😂";

"А у нас гинуть діти, люди, хлопці на фронті. Тобі просто весело… Думала, непоганий актор, а виявилось - людина-гімно", — писали в коментарях.

Нагадаємо, Остап Ступка розповів, що його знаменитий отець Богдан Сильвестрович Ступка продовжує допомагати йому навіть після смерті.

Нагадаємо, екс-дружина Дмитра Ступки пригрозила оприлюднити скандальні фото колишнього.

Також повідомлялося, що Ступка безжально проїхався по дочці Сумській, яка живе в РФ.