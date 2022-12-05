Син легендарного актора театру і кіно Богдана Сильвестровича Ступки Остап відчуває, що його батько продовжує допомогати своїй родині навіть з небес.

Так, за словами актора Остапа Ступки, Богдан Сильвестрович досі тут.

«Він досі допомагає, досі. Це якісь можуть бути містичні речі, насправді. Він така сильна людина, що він досі присутній тут. Звичайно, він не може втрутитися повноцінно, але є моменти», - сказав Остап в інтерв’ю ЖВЛ.

Також актор підкреслив, що доки його батько був живий, все трималося. І не тільки в їхній родині.

«Він був, і якось все трималося. І в державі трималося, і в театрі, і в сім’ї трималося, і всюди. А він пішов, і пішло все шкереберть. Всюди. Але треба триматися», - каже Остап Богданович.

Нагадаємо, Богдан Ступка помер у віці 71 років влітку 2012 року. Причиною трагедії стало онкологічне захворювання і хворе серце.

Про хворобу мало хто знав, бо легендарний актор не любив скаржитись.

«У січні в батька виявили рак кістки, — розповідав Остап. — Він не любив скаржитися, тому про це мало хто знав. Усі ці місяці хвороба швидко прогресувала, і ось кілька днів тому йому стало зовсім погано".

Незважаючи на всі зусилля лікарів, через два дні актор помер.

"У ніч з 21 на 22 липня в нього стався удар, за яким настала кома, — розповідали в клініці "Феофанія". — Вивести його з критичного стану нам не вдалося. Богдан Ступка помер від гострої серцевої недостатності".

У родині Ступки після його смерті сталася низка скандалів. Серед них розлучення онука актора Дмитра Ступки з дружиною, а також чергове розлучення Остапа Ступки. Його новою дружиною з 2015 року є дівчина Дарина, яка була студенткою театрального вишу.

Нагадаємо, екс-дружина Дмитра Ступки пригрозила оприлюднити скандальні фото колишнього.

Також Politeka писала, що дружина Ступки Логунова закотила скандал на концерті.

Також повідомлялось, що Ступка безжально проїхався по дочці Сумської, яка живе в РФ.