Як повідомляє Politeka.net, екс-дружина українського актора Дмитра Ступки, блогерша і стилістка Поліна Логунова, емоційно відреагувала на нове інтерв'ю колишнього чоловіка. У ньому актор заявив, що Поліна кинула його і закрутила роман з іноземцем.
Поліна Логунова у своїх сторіз пригрозила колишньому обранцеві і заявила, що озвучить реальну причину їх розлучення. А також опублікує якісь скандальні фото. Блогерка пояснила, що вони здатні знищити кар'єру Дмитра Ступки.
"Якщо я назву реальну причину розлучення, це знищить твою кар'єру. Якщо я додам фото - це знищить тебе як особистість. Якщо я додам рахунки допомоги тобі після всього..."- написала вона.
Поліна Логунова також натякнула, що в їхньому шлюбі щось "пережила" і могла за це помститися Дмитру Ступці та вирішила цього не робити. Також вона вважає, що хтось порадив акторові дати безглузде інтерв'ю і осквернити її ім'я.
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Нагадаємо, що Дмитро Ступка порвав зі своєю дружиною-моделлю.
Як повідомляла Politeka, Ступка безжально проїхався по дочці Сумської, яка живе в РФ.
Також Politeka писала, що дружина Ступки Логунова закотила скандал на концерті.