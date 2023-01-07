На своей странице в Instagram внук легендарного Богдана Ступки разместил видео, в котором он на кабриолете катается по ночному городу.

В прошлом году стало известно, что Дмитрий и его супруга Полина Логунова разводятся. Впоследствии Логунова рассекретила, что выходит замуж за американца. Ступка же о новых отношениях пока не говорит, но в новом видео захотел продемонстрировать, какой он ловелас: пока актер сидит за рулем, рядом с ним женщина, лицо которой не видно, эффектно вытянула ножки.

Украинцев возмутило такое поведение известного актера. Под публикацией оставили много негативных комментариев, на которые Дмитрий Ступка начал отвечать с матом и оскорблениями, а также удалять их. Он также добавил, что уехал из Украины еще 8 сентября 2021 года, поэтому "никто никуда не убегал".

"Человек без чести и совести!";

"Позор. В семье не без "Дмитрия". Уважение к данной персоне просто упало. На фоне событий в Украине вот это....";

"Топ контент для рождественского вечера! Так держи 😂";

"А у нас гибнут дети, люди, ребята на фронте. Тебе просто весело… Думала, неплохой актер, а оказалось – человек-дерьмо", — писали в комментариях.

Напомним, Остап Ступка рассказал, что его знаменитый отец Богдан Сильвестрович Ступка продолжает помогать ему даже после смерти.

Напомним, экс-супруга Дмитрия Ступки пригрозила обнародовать скандальные фото бывшего.

Также сообщалось, что Ступка безжалостно проехался по живущей в РФ дочери Сумской.