На своїй сторінці в Instagram артист повідомив про смерть свого хорошого друга, відомого українського режисера Максима Арделяна. Він пішов із життя на Різдво, уві сні.

"Макс, дякую тобі за прекрасні та веселі творчі пригоди! Усі спогади про тебе завжди с усмішкою! Спочивай з миром, братику! 🕊", — написав Олексій Завгородній.

Максим Арделян — український режисер, заслужений артист України. Глядачам він відомий за проектами "Таврійські ігри" та "Золота Жар-птиця". Про смерть чоловіка повідомила його дружина Наталія Богданова на своїй сторінці у Facebook.

"Він любив жити на повну, всім все організовувати, бути в центрі подій і ...дивувати. Він не зрадив своїм принципам і здивував всіх нас востаннє. Це був сон для нього і жорстока реальність для інших. Піти на Різдво уві сні - це особлива благодать і божа любов. Продовжуємо його любити і пам'ятати. А поки що маємо просто відпустити", — написала дружина Арделяна.

Раніше виконавець та продюсер Потап також відреагував на трагедію з режисером.

"Макс…….я так люблю тебе ……куди ж ти? Як ми без тебе….. Відпочивай з миром, мій братику, ти геніальна людина …..не вірю … R.I.P. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", — написав Олексій Потапенко.

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