Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою шоу "Папік". Знаменитість після повномасштабного вторгнення практично відразу переїхала до Німеччини, де перебуває і зараз. Дар'я зізналася, що туди поїхала до свого хлопця, якого ховала раніше від громадськості. Не забуває Петрожицька та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.
А цього разу Дарина вирішила побалакати з фанатами.
"Запитайте у мене щось", - написала Петрожицька, пропонуючи ставити запитання.
"Чим зараз заробляєте на життя? За кордоном важко знайти роботу?", - написав фанат.
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"Ніяк", - лаконічно відповіла Дарина і показала свого кота.
"А за що ви живете? Якщо немає роботи", - спитав після цього фанат.
"Ми втрьох у нього на шиї", - чесно відповіла Даша та показала свого хлопця з котами, закривши йому обличчя.
Ще один фанат вирішив спитати, коли актриса планує повернутися додому.
"Скоро", - написала Дарина, але не відповіла, коли саме.
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