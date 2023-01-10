Акторка Дар'я Петрожицька, зірка серіалу "Папік", розповіла, за чий рахунок живе весь час у Німеччині після переїзду.

Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою шоу "Папік". Знаменитість після повномасштабного вторгнення практично відразу переїхала до Німеччини, де перебуває і зараз. Дар'я зізналася, що туди поїхала до свого хлопця, якого ховала раніше від громадськості. Не забуває Петрожицька та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Дарина вирішила побалакати з фанатами.

"Запитайте у мене щось", - написала Петрожицька, пропонуючи ставити запитання.

"Чим зараз заробляєте на життя? За кордоном важко знайти роботу?", - написав фанат.

"Ніяк", - лаконічно відповіла Дарина і показала свого кота.

"А за що ви живете? Якщо немає роботи", - спитав після цього фанат.

"Ми втрьох у нього на шиї", - чесно відповіла Даша та показала свого хлопця з котами, закривши йому обличчя.

Ще один фанат вирішив спитати, коли актриса планує повернутися додому.

"Скоро", - написала Дарина, але не відповіла, коли саме.

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