Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса и звезда сериала "Папик". Знаменитость через несколько недель после полномасштабного вторжения уехала в Германию, где находится и сейчас. Не забывает Дарья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где решила поднять настроение украинцам.
"Всем добрый вечер. Короче, я сейчас нахожусь на площадке и мы снимаем в немецкой хате, где... Просто вам хочу показать одну приколюху, возможно, это поднимет вам настроение. Смотрите внимательно", - сказала звезда.
После этого Дарья зашла в туалет, где стоял унитаз, который автоматически поднял крышку, после этого начал пшикать различными растворами внутри поверхности, чтобы подготовить себя к использованию. Петрожицкая ответила, что он даже говорит с посетителем комнаты.
Стоит отметить, что прославились благодаря своей любви к унитазам россияне, которые их воровали в украинских домах, когда оккупировали города.
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