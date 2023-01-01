Звезды вынуждены были уехать из страны, чтобы спасти себя и свои семьи.

Так, например, известный хореограф Владислав Яма вместе с супругой и сыном Леоном выехал в США.

Долгое время он не выходил на связь, но летом сообщил, что в Америке он помогает Украине. Хореограф проводит благотворительные мастер-классы в Штатах и переводит деньги ВСУ.

Актриса, получившая популярность благодаря украинскому сериалу "Папик", Даша Петрожицкая в начале вторжения уехала в Германию. Так живет ее возлюбленный Алексей. Родом мужчина из Харькова, но уже 9 лет ведет бизнес в европейской стране.

Певица Слава с двумя детьми и мамой уехала в Нидерланды.

Экс-солистка группы "НеАнгелы" возвращалась в Украину на несколько дней, но вскоре уехала на территорию безопасной страны.

Ирина Билык вместе с Димой Коляденко сейчас находятся в Праге.

Звезды опубликовали видео, на котором хвастаются обручальными кольцами.

Напомним, Гросу показала кадры со съемок клипа, над которым работала перед началом войны.

А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Михайлюка показала красотку дочь от звездного мужа, который ушел на фронт.

Также Politeka писала, Полякова неожиданно наткнулась на Киркорова и Наташу Королеву.