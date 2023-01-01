Звезды вынуждены были уехать из страны, чтобы спасти себя и свои семьи.
Так, например, известный хореограф Владислав Яма вместе с супругой и сыном Леоном выехал в США.
Долгое время он не выходил на связь, но летом сообщил, что в Америке он помогает Украине. Хореограф проводит благотворительные мастер-классы в Штатах и переводит деньги ВСУ.
Актриса, получившая популярность благодаря украинскому сериалу "Папик", Даша Петрожицкая в начале вторжения уехала в Германию. Так живет ее возлюбленный Алексей. Родом мужчина из Харькова, но уже 9 лет ведет бизнес в европейской стране.
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Певица Слава с двумя детьми и мамой уехала в Нидерланды.
Экс-солистка группы "НеАнгелы" возвращалась в Украину на несколько дней, но вскоре уехала на территорию безопасной страны.
Ирина Билык вместе с Димой Коляденко сейчас находятся в Праге.
Звезды опубликовали видео, на котором хвастаются обручальными кольцами.
Напомним, Гросу показала кадры со съемок клипа, над которым работала перед началом войны.
А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Михайлюка показала красотку дочь от звездного мужа, который ушел на фронт.
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