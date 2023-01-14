Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кілька знімків із нової нескромної фотосесії та викликала у шанувальників питання про пластику грудей.
Як відомо, після пологів Даша почала активно займатися своєю фігурою та схудненням. І судячи з нових фото, у неї чудово вийшло - блогерка привела себе в приголомшливу форму. На знімках Квіткова позує штанах спортивного стилю та чорному ліфі, який гарно наголосив на декольте.
У підписі до публікації Квіткова написала: "Пристебніть ремені безпеки". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію блогерки, багато хто ставить питання про пластику грудей:
"Дуже добре виглядаєте. Де робили груди?".
"Я думала, що я сама помітила це".
"Поділіться хірургом, де робили груди? Гарно".
"Дуже цікаво, хто так круто робить груди! Майже непомітно".
"Зайшла почитати коментарі про анорексію та поганий приклад для підлітків, а їх немає".
"А ще губи помітно збільшились, але дуже натурально".
"Материнство хоч і скрутне діло, але як розкриває красу жінки".
"Ви неймовірно красива".
"Ти красуня і я захоплююсь твоєю силою перетворення після пологів".
"Надзвичайно гарно".
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