Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кілька знімків із нової нескромної фотосесії та викликала у шанувальників питання про пластику грудей.

Як відомо, після пологів Даша почала активно займатися своєю фігурою та схудненням. І судячи з нових фото, у неї чудово вийшло - блогерка привела себе в приголомшливу форму. На знімках Квіткова позує штанах спортивного стилю та чорному ліфі, який гарно наголосив на декольте.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Пристебніть ремені безпеки". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію блогерки, багато хто ставить питання про пластику грудей:

"Дуже добре виглядаєте. Де робили груди?".

"Я думала, що я сама помітила це".

"Поділіться хірургом, де робили груди? Гарно".

"Дуже цікаво, хто так круто робить груди! Майже непомітно".

"Зайшла почитати коментарі про анорексію та поганий приклад для підлітків, а їх немає".

"А ще губи помітно збільшились, але дуже натурально".

"Материнство хоч і скрутне діло, але як розкриває красу жінки".

"Ви неймовірно красива".

"Ти красуня і я захоплююсь твоєю силою перетворення після пологів".

"Надзвичайно гарно".

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