Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько снимков из новой нескромной фотосессии и вызвала у поклонников вопросы о пластике груди.

Как известно, после родов Даша начала активно заниматься свой фигурой и похудением. И судя по новым фото, у нее отлично получилось – блогерша привела себя в потрясающую форму. На снимках Квиткова позирует штанах спортивного стиля и черном лифе, который красиво подчеркнул декольте.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Пристегните ремни безопасности". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, многие задают вопросы о пластике груди:

"Очень хорошо выглядите. Где делали грудь?".

"Я думала, что я одна заметила это".

"Поделитесь хирургом, где делали грудь? Красиво".

"Очень интересно, кто так круто делает грудь! Почти незаметно".

"Зашла почитать комментарии об анорексии и плохом примере для подростков, а их нет".

"А еще губы заметно увеличились, но очень натурально".

"Материнство хоть и трудное дело, но как раскрывает красоту женщины".

"Вы невероятно красива".

"Ты красотка и я восхищаюсь твоей силой перевоплощения после родов".

"Безумно красиво".

Напомним, "Все по традициям": "Мастер Шеф" Клопотенко показал топ украинских праздничных блюд.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом лукового супа с фасолью: "Удивитесь, каким вкусным может быть это блюдо".

Также Politeka писала, что Старый Новый 2023 год: какого числа отмечают, главные запреты и традиции.