Зазвичай на столі має бути багато м'ясних страв, щедра кутя, пиріжки, ковбаси та млинці. З м'яса перевага надається свинині.

На цей раз Євген Клопотенко вирішив запропонувати цікаве меню з українськими стравами, які зацікавлять кожного в гостях.

Пшенична кутя з родзинками. Додайте до неї будь-які сухофрукти за смаком, мак та мед. Оскільки кутя може бути не пісною, можна покласти і молоко, олію.

Ковбаса з бійкою (терта сира картопля). У цій страві вона разом із витопленим салом та цибулею є начинкою для бульби, як страву називають на Галичині.

Бутерброди з кров'янкою. Насправді іспанці також її поважають і готують відмінні бутерброди з кров'яною та медом, уявляєте. Тому українці також можуть поекспериментувати.

Пиріжки з м'ясом. Пухке дріжджове тісто, соковита начинка зі свинини зі спеціями – це ідеальні пиріжки з м'ясом до святкового столу.

Вареники із пшеницею. Пружне тісто на кефірі і це дивовижна начинка з маком просто створені, щоб опинитися на вашому столі.

Драглі. Прохолода – метод приготування страв, який українці використовують не одне століття. Саме так і досі готують драглі зі свинини, або холодець.

Верещака. Смак виходить таким насиченим і завдяки соусу з темного квасу, часнику та спеціям. Недарма ця страва згадується ще в «Енеїді» Івана Котляревського.

Вареники із консервованою квасолею. Цей рецепт відмінний тим, що для приготування начинки вам майже нічого не потрібно робити: просто відкрити банку квасолі, злити рідину і перебити її зі смаженою цибулькою.

Яворівський пиріг. Всі продукти для нього досить звичні та повсякденні: гречка, цибуля, картопля. Пропонуємо додати до начинки ще запашні шкварки.

Пшеничники з фаршем зі свинини та соусом зі сметани. Ви та ваші гості будуть задоволені цим смаком.

Вареники з домашнім сиром та маком. Можете навіть трохи пограти: поставте на стіл миску зі сметаною і спробуйте силою думки занурити в неї вареник і відправити собі до рота, як це робив Пацюк у повісті «Ніч перед Різдвом».

Млинці із солодкими начинками. Пропонуємо вам три варіанти: з яблуками та морквою, з курагою та із родзинками, все – з додаванням цукрової пудри.

Компот із сухофруктів. Коханий і дітьми, і дорослими компот із сухофруктів також обов'язково має бути на столі.

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