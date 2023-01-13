Як зазначив Ектор Хіменес-Браво, суп виходить дуже наваристим, густим і ароматним, а завдяки квасолі ще дуже ситним.

Утвердилася думка, що швидко можна приготувати лише перекушування та легкий сніданок або вечерю. Сьогодні ви переконаєтеся, що і на блюдо для обіду часу піде не більше півгодини.

Український телеведучий колумбійського походження, суддя проекту "МайстерШеф" на СТБ, ресторатор Ектор Хіменес-Браво у Instagram показав, як готує цибульний суп із квасолею.

Як зазначив Ектор Хіменес-Браво, суп виходить дуже наваристим, густим і ароматним, а завдяки квасолі ще дуже ситним.

"Цибулевий суп навіює негативні спогади і асоціюється з не дуже приємним смаком? Спробуйте цей рецепт і ви здивуєтеся, якою смачною і неповторною може бути ця страва!", - пояснив Ектор Хіменес-Браво.

Складові:

Цибуля – 500 г

Чебрець – 10 г

Часник – 10 г

Олія вершкове – 100 г

Біле вино – 200 г

Бульйон курячий – 500 мл

Біла квасоля – 100 г

Багет – 3-4 скибочки

Сир - 100 г

1. Нарізати цибулю і насипати в каструлю з олією. Смажити 2 хвилини.

2. Додати часник, чебрець, вершкове масло, перець, біле вино, курячий бульйон, квасолю. Перемішати та варити 10-15 хвилин. Після – вимкнути вогонь.

3. На готовий суп покласти сухарики, сир. Запекти в духовці поки сир не розплавиться.

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