Утвердилася думка, що швидко можна приготувати лише перекушування та легкий сніданок або вечерю. Сьогодні ви переконаєтеся, що і на блюдо для обіду часу піде не більше півгодини.
Український телеведучий колумбійського походження, суддя проекту "МайстерШеф" на СТБ, ресторатор Ектор Хіменес-Браво у Instagram показав, як готує цибульний суп із квасолею.
Як зазначив Ектор Хіменес-Браво, суп виходить дуже наваристим, густим і ароматним, а завдяки квасолі ще дуже ситним.
"Цибулевий суп навіює негативні спогади і асоціюється з не дуже приємним смаком? Спробуйте цей рецепт і ви здивуєтеся, якою смачною і неповторною може бути ця страва!", - пояснив Ектор Хіменес-Браво.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Мікроавтобус із людьми злетів з мосту на Івано-Франківщині, кадри з місця: "дев'ять пасажирів..."
"Сталося те, чого я боявся": глядачі МайстерШеф підняли бунт, як причетний Ектор
"Боже, це бомба!": вихід українки на сцену Міс Всесвіт-2022 викликав фурор
"Нікого не слухай": "Пташка" з Азовсталі чесно розповіла, за що її критикують українці
Складові:
- Цибуля – 500 г
- Чебрець – 10 г
- Часник – 10 г
- Олія вершкове – 100 г
- Біле вино – 200 г
- Бульйон курячий – 500 мл
- Біла квасоля – 100 г
- Багет – 3-4 скибочки
- Сир - 100 г
1. Нарізати цибулю і насипати в каструлю з олією. Смажити 2 хвилини.
2. Додати часник, чебрець, вершкове масло, перець, біле вино, курячий бульйон, квасолю. Перемішати та варити 10-15 хвилин. Після – вимкнути вогонь.
3. На готовий суп покласти сухарики, сир. Запекти в духовці поки сир не розплавиться.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.
Також Politeka писала, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.